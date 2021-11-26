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Alman Çelik Geri Dönüşüm Birliği: Almanya’da hurda kullanımı arttı, sektör teslimat sıkıntılarıyla karşı karşıya

Cuma, 26 Kasım 2021 16:09:25 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Alman Çelik Geri Dönüşüm Birliği (BDSV) temsilcileri, yıllık konferanslarında sektörün mevcut durumu hakkında yorum yaptı. Birlik, güçlü iç ve dış talebe rağmen Almanya hurda sektörünün küresel problemler ve yarı iletken çip sıkıntısı ile karşı karşıya olduğunu belirtti. Teslimat sıkıntıları Almanya ekonomisindeki yükselişi geçici olarak yavaşlatırken, artan enerji ve hammadde fiyatları yükselişi riske atıyor.

Temsilciler, Almanya’da bulunan çelik tesislerinin, artan karbon sertifikası maliyetleri nedeniyle ve demir cevheri fiyatlarında kaydedilen artışı telafi etmek için bu yıl daha fazla hurda kullandığını belirtti. Hurdaya yönelik yüksek güçlü talep, özellikle yeni hurda alanında oldukça kısıtlı bir arzla karşı karşıya kaldı. Ara ürünler ve çeliğe yönelik devam eden teslimat sıkıntıları, sektörde üretimin durmasına ve dolayısıyla yeni hurda arzının azalmasına neden oldu. Sonuç olarak, yeni ve eski hurda fiyatları arasındaki farkın daha da açıldığı ifade edildi.


Etiketler: hurda  Avrupa Birliği  Almanya  hammaddeler  |  benzer haberler »


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