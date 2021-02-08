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Alman çelik dövme şirketleri kartel oluşturmaları nedeniyle para cezası aldı

Pazartesi, 08 Şubat 2021 17:13:37 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Almanya Federal Kartel Ofisi Bundeskartellamt, üç çelik dövme şirketi, Bharat Forge Global Holding GmbH, Bharat Forge CDP GmbH, Musashi Bockenau GmbH & Co. ve sorumlu iki çalışana, dövme çelik ürünlerin üretim maliyet artışlarını yansıtmak konusunda bilgi paylaşımı yaptıkları ve anlaştıkları gerekçesiyle yaklaşık 35 milyon € para cezası verdiğini açıkladı.

Söz konusu bilgi alışverişi, 2002 yılının Ekim ayından 2016 yılının Aralık ayına kadar düzenli olarak gerçekleştirildi. Soruşturma, çelik dövme şirketi Hirschvogel Umformtechnik GmbH’in başvurusu üzerine başlatıldı.

Para cezası belirlenirken, şirketlerin süreç boyunca kartel ofisiyle iş birliği yapması göz önüne alındı. Şirketlerle yapılan anlaşmalar sonucunda para cezaları düşürüldü. Uygulanacak para cezaları henüz kesinleşmedi, şirketler karara itiraz edebilir.


Etiketler: Almanya  Avrupa Birliği  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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