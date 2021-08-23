Algoma Steel ilk çeyrekte 214 milyon $ net kâr elde etti

Pazartesi, 23 Ağustos 2021 10:33:00 (GMT+3) | San Diego

Kanada merkezli Algoma Steel Inc., 30 Haziran 2021 tarihinde sona eren mali yılın ilk çeyreğine ilişkin mali raporunu açıkladı. Ayrıca, holding şirket Algoma Steel Group Inc.’in (Algoma), yıl sonunda halka arz edileceği bildirildi.

Buna göre, şirket, söz konusu ilk çeyrekte, bir önceki çeyrekte kaydedilen 114 milyon $ kâra ve 2021 mali yılının ilk çeyreğinde kaydedilen 43 milyon $ zarara kıyasla 214 milyon $ net kâr elde etti.

Algoma Steel tarafından yapılan basın açıklamasında, sevkiyat hacmindeki toparlanmanın, güçlü çelik talebinin ve satış fiyatlarındaki iyileşmenin, elde edilen güçlü mali sonuçlara katkı sağladığı belirtildi.

Söz konusu çeyrekte, şirketin çelik sevkiyatları, önceki mali yılın ilk çeyreğinde kaydedilen 416.000 tona kıyasla %47 artarak 610.000 ton oldu. Çelik satış gelirleri, önceki yılın ilk çeyreğinde kaydedilen 423 milyon $’a ve bir önceki yılın ilk çeyreğinde kaydedilen 633 milyon $’a kıyasla %124 artışla 765 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Algoma Steel CEO’su Michael McQuade konuya ilişkin, “Çelik sektörünün güçlenmesiyle birlikte piyasaya avantajlı bir konumda dönüş yaptık. Geçtiğimiz ay, Kanada hükümetinin, elektrik ark ocaklı üretime geçişimiz için açıkladığı 420 milyon $ parasal yardım ile Legato Merger Corp., ile birleşmemizden elde edebileceğimiz 306 milyon ABD doları değerindeki öz sermayenin, sürdürülebilirliğe yönelik dönüşümümüzü mümkün kılmasını bekliyoruz,” yorumunu yaptı.

Değerler Kanada doları bazındadır.