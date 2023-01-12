Algoma Steel 2022-23 mali yılında sevkiyatlarının normal seviyelere dönmesini bekliyor

Perşembe, 12 Ocak 2023 10:39:13 (GMT+3) | İstanbul

Kanada merkezli çelik üreticisi Algoma Steel 2022-23 mali yılının üçüncü çeyreğine yönelik tahminlerini yayımladı.

Şirket levha sevkiyatlarının tahmin edilenden daha az olması, çelik fiyatlarında süregelen gerileme ve kış öncesi gerçekleştirilen mevsimsel bakım çalışmaları nedeniyle üçüncü çeyrekte toplam çelik sevkiyatlarının yaklaşık 455.000 mt ve düzenlenmiş AVFÖK’ünün 35-45 milyon $ aralığında olmasını bekliyor.

Algoma Steel 2022-23 mali yılının ilk dokuz ayında ise düzenlenmiş AVFÖK’ünün 395-405 milyon $ aralığında yer alacağını tahmin ediyor.

Ayrıca şirketin levha tesisi yenileme çalışmalarının ardından yeniden normal üretim seviyelerinde faaliyet gösteriyor ve söz konusu mali yılda sevkiyatların normal seviyelere dönmesi bekleniyor.