Alacero: Latin Amerika çelik sektörü gelişmek için yakın ülkelerden alım yapmaya ve sürdürülebilirliğe odaklanmalı

Pazartesi, 14 Kasım 2022 12:37:31 (GMT+3) | İstanbul

Latin Amerika Çelik Birliği Alacero’ya göre, küresel çelik pazarının 2028 yılına kadar yıllık ortalama %2,5 büyüyerek 1,12 trilyon $’a ulaşması bekleniyor.

Birlik olumsuz piyasa koşullarından toparlanmak için Latin Amerika çelik piyasasının 2023 yılında sürdürülebilirliğe, yakın bölgelerde üretilen malzemelerin kullanılmasına, rekabetçiliğe ve istihdam yaratmaya odaklanması gerektiğini belirtti.

Alacero’nun İcra Direktörü Alejandro Wagner, “Latin Amerika’da bulunan şirketlerin korumacılığa değil, adil ticarete ihtiyacı var. Dünya, damping ve sübvansiyonlar gibi uygulamalar olmadan eşit şartlarda rekabet ettiğinde, Latin Amerika inovasyon kapasitesiyle öne çıkıyor,” dedi.