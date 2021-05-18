AISI, ABD ve AB’nin kapasite fazlası tartışmalarını yorumladı

Salı, 18 Mayıs 2021 15:58:28 (GMT+3) | İstanbul

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü’nün (AISI) CEO’su Kevin Dempsey, ABD Ticaret Temsilciliği’nin küresel çelik ve alüminyum kapasite fazlasını ele almak için Avrupa Birliği ile ikili görüşmelere başlama planlarına ilişkin yorum yaptı.

Kevin Dempsey, “Başarılı olabilmek için ikili görüşmelerde Çin’in küresel çelik arz fazlalığının en büyük kaynağı olduğu, birçok ülkedeki teşvikler ve diğer piyasayı bozan politikaların kapasite fazlası krizine katkıda bulunduğu ve dünyanın her bölgesinden ithalattaki zararlı artışlar göz önüne alınmalı. Sektörümüz için gerçek sonuçlar üreten bir anlaşmaya varmak zaman alacak ve kolay olmayacak. Ancak, ABD hükümetinin, çelik ithalatında ABD sektörüne ve ulusal güvenliğimize zarar verebilecek artışları önlemek için gereken ticaret önlemlerini devam ettirirken, küresel çelik kapasite fazlası krizine çözümler bulmak için AB ile birlikte çalışabileceğini düşünüyorum,” dedi.