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AFV Beltrame Group Romanya merkezli COS Targoviste devralımı için onay aldı

Çarşamba, 23 Şubat 2022 16:10:22 (GMT+3)   |   Brescia
       

Romanya rekabet kurulu COS Targoviste’nin 38,3 milyon € karşılığında AFV Beltrame Group tarafından devralımını onayladı. Avrupa’daki en büyük ticari profil üreticisi olan İtalyan şirket Romanyalı uzun ürün üreticisini yenilemek için 100 milyon € yatırım yapacak. COS Targoviste’nin faaliyetleri Beltrame’nin Romanya’da sahip olduğu bir başka tesis olan Donalam ile birleştirilecek.

Çoğunlukla inşaat demiri ve vasıflı çelik üretimi yapan COS Targoviste faaliyetlerini 2020 yılında durdurmuş ve Covid-19’un sebep olduğu ekonomik sorunlar nedeniyle 1.200 kişiyi işten çıkarmıştı. Donalam ise 80-320 mm ebatlarında yuvarlak çubuk üretiyor.

Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında AFV Beltrame Group Romanya’da 300 milyon € yatırımla yıllık kapasitesi 600.000 mt olan inşaat demiri ve filmaşin tesisi inşa etmeyi planladığını açıklamıştı.


Etiketler: Avrupa Birliği  uzun ürünler  Romanya  çelik üretimi  |  benzer haberler »

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