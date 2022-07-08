﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

AFV Beltrame Group iki yeni tavlama fırını sipariş etti

Cuma, 08 Temmuz 2022 11:12:08 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İtalyan çelik üreticisi AFV Beltrame Group, Fransa ve İsviçre’deki haddehanelerinde kullanmak üzere İtalya merkezli GF-ELTI S.r.l.’den iki yeni tavlama fırını sipariş ettiğini açıkladı.

İki şirket arasındaki anlaşmayla birlikte her iki tesisin de 2023 yılının başlarında devreye alınması planlanıyor.

AFV Beltrame CEO’su Alain Creteur, “Şirketimizin yatırımlarının başlıca hedefleri, enerji verimliliği ve çevreye etki eden emisyonlar açısından teknolojik anlamda gelişmiş ekipmanlara sahip olabilmek için tesislerde yüksek bakım standartlarının sürdürülmesidir. Söz konusu iki tavlama fırınının kurulumu ile yüksek verimlilik ve güvenilirlik sağlayan gelişmiş teknolojilerle donatılmış ekipmanlarımız olacak,” şeklinde konuştu.


Etiketler: İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

AB sıcak sac piyasasında alıcılar hala bekle-gör tutumu sergiliyor

07 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

AB’de yerel sıcak sac fiyatları düşmeye devam ediyor, ithal fiyatlar da takipte

01 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

ArcelorMittal CLN, AcierPlus şirketindeki %70’lik hissesini sattı

27 Haz | Çelik Haberler

AB’de sıcak sac fiyatları daha da geriledi, yeni düşüşler bekleniyor

23 Haz | Yassı Ürünler ve Slab

İtalya’nın ham çelik üretimi Mayıs ayında hafifçe azaldı

22 Haz | Çelik Haberler

Güney Avrupa sıcak sac piyasasında beklentiler zayıfladı

17 Haz | Yassı Ürünler ve Slab

Marcegaglia Ravenna tesisindeki 1 No'lu galvanizleme hattını yeniledi

16 Haz | Çelik Haberler

AB piyasasında sıcak sac fiyatları hala dibi görmedi

16 Haz | Yassı Ürünler ve Slab

İtalya’da yerel inşaat demiri fiyatlarındaki düşüş sürüyor

14 Haz | Uzun Ürünler ve Kütük

AB’nin güneyindeki sıcak sac ithalatçıları zayıf talep nedeniyle bağlantıları erteledi, görünüm hala olumsuz

10 Haz | Yassı Ürünler ve Slab