AFV Beltrame Group iki yeni tavlama fırını sipariş etti

Cuma, 08 Temmuz 2022 11:12:08 (GMT+3) | İstanbul

İtalyan çelik üreticisi AFV Beltrame Group, Fransa ve İsviçre’deki haddehanelerinde kullanmak üzere İtalya merkezli GF-ELTI S.r.l.’den iki yeni tavlama fırını sipariş ettiğini açıkladı.

İki şirket arasındaki anlaşmayla birlikte her iki tesisin de 2023 yılının başlarında devreye alınması planlanıyor.

AFV Beltrame CEO’su Alain Creteur, “Şirketimizin yatırımlarının başlıca hedefleri, enerji verimliliği ve çevreye etki eden emisyonlar açısından teknolojik anlamda gelişmiş ekipmanlara sahip olabilmek için tesislerde yüksek bakım standartlarının sürdürülmesidir. Söz konusu iki tavlama fırınının kurulumu ile yüksek verimlilik ve güvenilirlik sağlayan gelişmiş teknolojilerle donatılmış ekipmanlarımız olacak,” şeklinde konuştu.