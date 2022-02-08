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Adnan Aslan ÇİB başkanlığına yeniden adaylığını açıkladı

Salı, 08 Şubat 2022 15:48:19 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Adnan Aslan, Nisan ayında yapılacak olağan seçimli genel kurulda yeniden aday olduğunu açıkladı. Ocak ayında 1 milyar 630 milyon 511 bin dolar ihracat ile yıla rekorla başlayan ve Türkiye'nin en fazla ihracat yapan üçüncü sanayi kolu olan çelik sektörünün Adnan Aslan yönetiminde son yıllarda kırdığı ihracat rekorlarıyla dikkat çektiği ifade edildi.

Aslan, “İstikrarın olmadığı yerde başarıdan söz edilemez. Hedeflerimize ulaşmak, daha da önemlisi vizyoner hedefleri belirlemek adına seçimlerle yeniden adayız," dedi.


Etiketler: Avrupa  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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