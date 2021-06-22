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Acindar ve Ternium Argentina inşaat malzemeleri fiyatlarında anlaşmaya vardı

Salı, 22 Haziran 2021 10:17:18 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

ArcelorMittal Group’un bağlı kuruluşlarından Arjantinli çelik üreticisi Acindar ve Ternium Argentina, yıl sonuna kadar inşaat malzemeleri için referans fiyatları belirleyecek bir federal programa dahil oldu.

Arjantin Kalkınma Bakanlığı, farklı sektörlerdeki şirketlerin de iki ayda bir incelenip yenilenecek programa dahil olduğunu belirtti. Çelik levha ve diğer çelik ürünleri de referans fiyatların belirleneceği programın kapsamında yer alıyor.

Arjantin İç Ticaret Bakanı Paula Español konuya ilişkin, “Bu program sayesinde perakende satış segmenti için kolay erişilebilir referans fiyatlarımız olacak,” açıklamasını yaptı.

Acindar’ın Kurumsal İlişkiler Müdürü Facundo Velasco, söz konusu anlaşmanın, Acindar ve diğer şirketlerin ürünleri anında ve rekabetçi fiyatlarla müşteriye sunma koşullarını oluşturmaya yardımcı olacağını söyledi.


Etiketler: ArcelorMittal  Arjantin  Güney Amerika  |  benzer haberler »


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