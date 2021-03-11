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Acindar ve Ternium Argentina fiyat limitleri için hükümetle görüşecek

Perşembe, 11 Mart 2021 11:21:51 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Arjantinli çelik üreticileri Acindar ve Ternium Argentina’nın temsilcileri, inşaatlarda kullanılan ürünlere fiyat sınırı getirilmesine yönelik olarak hükümetle görüştü.

ArcelorMittal’e bağlı Acindar ve eski adıyla Ternium Siderar olarak bilinen, Latin Amerika odaklı çelik üreticisi Ternium’un bağlı kuruluşu Ternium Argentina’nın yanı sıra, diğer sanayi sektörlerinin temsilcileri de görüşmeye katıldı.

Arjantin hükümetine göre, özel sektör temsilcileri üretim ve verimliliği artırmak istediğini söyledi. Ancak temsilciler, küresel piyasada artan hammadde fiyatlarından ve üretimde kullanılan belirli ürünlerin arzının sınırlı olmasından endişe duyduklarını belirtti.

Arjantin hükümeti ise, yeni ve mevcut konutların dahil olduğu, 175.000 adede kadar çıkabilecek bir konut programına yeniden başlamayı planladığını söyledi. Yeni konut inşalarının, çeliğe ve inşaatta kullanılan ürünlere yönelik talebi artırması bekleniyor.


Etiketler: Güney Amerika  Arjantin  |  benzer haberler »


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