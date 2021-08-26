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Acindar çelik üretim kapasitesini artırmak amacıyla 200 milyon $ yatırım yapacak

Perşembe, 26 Ağustos 2021 09:33:42 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

ArcelorMittal’in sahibi olduğu Arjantinli çelik üreticisi Acindar, Villa Constitucion tesisinin çelik üretim kapasitesini artırmak amacıyla 200 milyon $ yatırım yapmayı planladığını belirtti. Genişletme projesinin, 2025 yılına kadar tamamlanması bekleniyor.

Acindar CEO’su Everton Negresiolo ve CFO’su Ignacio Pini’nin, Arjantin Ekonomi Bakanı Martin Guzman ile Arjantin Brasilia Büyükelçisi Daniel Scioli ile yaptığı görüşmenin ardından yapılan açıklamada, şirketin, üretim ve lojistik kapasitesinin artırılmasıyla birlikte yerel talebin daha iyi karşılanacağı ve çelik ihracatının artırılacağı bildirildi.


Etiketler: yatırım  çelik üretimi  Arjantin  Güney Amerika  |  benzer haberler »


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