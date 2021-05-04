Aceros Arequipa Pisco tesisine 243 milyon $ yatırım yapacak

Salı, 04 Mayıs 2021 11:06:04 (GMT+3) | Sao Paulo

Peru’nun en büyük çelik üreticisi Aceros Arequipa, Pisco EAF tesisine 243 milyon $ yatırım yapacağını açıkladı.

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, 243 milyon $ yatırım, Yönetim Kurulu’nun geçtiğimiz günlerde onayladığı 23 milyon $ yatırımı da kapsıyor. Böylelikle, şirket, çelik üretim faaliyetlerinde ürün yelpazesini genişletebilecek.

Ayrıca, Aceros Arequipa, profil, çubuk ve yüksek karbon içerikli çelik ürünleri üretim verimliliğini artırmak amacıyla haddehanesini 43 milyon $ yatırımla yenileyeceğini de belirtti.

Elektrik ark ocaklı Pisco tesisinin yıllık 1,2 milyon mt ham çelik ve yıllık 850.000 mt kütük üretim kapasitesi bulunuyor. Aceros Arequipa Ocak ayında, söz konusu tesisi Mayıs ayına dek hizmete almayı planladığını duyurmuştu.