Aceros Arequipa Pisco Mayıs ayında elektrik ark ocağını yeniden başlatmayı planlıyor

Salı, 12 Ocak 2021 15:02:51 (GMT+3) | Sao Paulo

Perulu çelik üreticisi Aceros Arequipa, borsaya yaptığı açıklamada, bu yıl Mayıs ayına kadar Pisco tesisinde elektrik ark ocağında üretime başlamayı planladığını söyledi.

Şirket daha önce bildirildiği üzere, projenin başlamasını 2020 yılının ortasından 2021 yılının ilk çeyreğine ertelemişti. Daha yakın bir tarihte, Ocak 2021’de ise şirketin Genel Müdürü Tulio Salgado, tesisin üretime Nisan ve Mayıs 2021 arasında ikinci çeyrekte başlayacağını söyledi.

Salgado, tesisin üretime başladıktan altı ay sonra tam kapasiteye ulaşması gerektiğini belirtti. Pisco elektrik ark ocağının yıllık 1,2 milyon mt üretim kapasitesi olacak. Pisco tesisinin şu anki yıllık kütük üretim kapasitesi 850.000 mt seviyesinde.

Aceros Arequipa yeni Pisco elektrik ark ocağı ile yıllık toplam 2,1 milyon mt kütük kapasitesine sahip olacak.

Aceros Arequipa, ürünü, bölgesel olarak Latin Amerika’da Brezilya, Meksika gibi ülkelerin yanı sıra ABD ve Kanada’ya da ihraç etmeyi planlıyor.