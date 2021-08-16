﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Aceros Arequipa ilk çeyrekte satın aldığı çelik distribütörünü tasfiye edecek

Pazartesi, 16 Ağustos 2021 17:35:37 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Peru’nun en büyük çelik üreticilerinden Aceros Arequipa, bu yılın Şubat ayında 16,8 milyon $’a satın aldığı çelik distribütörü Comfer’i tasfiye edeceğini duyurdu.

Perulu çelik üreticisi ve çelik servis merkezi Comfer SA, çelik çivi, tel, inşaat demiri ve elektro kaynaklı çelik hasır üretimi yapıyor.

Tasfiye kararının altında yatan gerekçe şimdilik net olmasa da yerel basında yer alan haberler, Aceros Arequipa'nın, Comfer’in müşteri portföyünden faydalandığını ve ürünlerin dağıtımını kendi markası altında yaparak borçlarını ödediğini öne sürüyor.

Tasfiye işleminin gerçekleşmesi için yönetim kurulunun onay vermesinin gerektiği gelen bilgiler arasında.


Etiketler: çelik üretimi  Peru  Güney Amerika  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

16  Ağu

Siderperu katı atıkları ithal edip çeliğe dönüştürecek
13  Ağu

Şili’nin inşaat demiri satışları Haziran ayında %117,4 artış gösterdi
04  Ağu

ArcelorMittal Brezilya ve Güney Amerika birimlerinin yeni CEO’larını belirledi
29  Tem

Siderperu ve Ferralia demir işleme faaliyetleri için anlaşma imzaladı
26  Tem

Brezilya’nın ham çelik üretimi Haziran ayında ve yılın ilk yarısında artış gösterdi