Aceros Arequipa ilk çeyrekte satın aldığı çelik distribütörünü tasfiye edecek

Pazartesi, 16 Ağustos 2021 17:35:37 (GMT+3) | Sao Paulo

Peru’nun en büyük çelik üreticilerinden Aceros Arequipa, bu yılın Şubat ayında 16,8 milyon $’a satın aldığı çelik distribütörü Comfer’i tasfiye edeceğini duyurdu.

Perulu çelik üreticisi ve çelik servis merkezi Comfer SA, çelik çivi, tel, inşaat demiri ve elektro kaynaklı çelik hasır üretimi yapıyor.

Tasfiye kararının altında yatan gerekçe şimdilik net olmasa da yerel basında yer alan haberler, Aceros Arequipa'nın, Comfer’in müşteri portföyünden faydalandığını ve ürünlerin dağıtımını kendi markası altında yaparak borçlarını ödediğini öne sürüyor.

Tasfiye işleminin gerçekleşmesi için yönetim kurulunun onay vermesinin gerektiği gelen bilgiler arasında.