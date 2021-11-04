Acerinox’un satış gelirleri Ocak-Eylül döneminde arttı

Perşembe, 04 Kasım 2021 12:21:35 (GMT+3) | İstanbul

İspanyol paslanmaz çelik üreticisi Acerinox S.A. bu yılın ilk dokuz ayında, önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 31 milyon € net kâra kıyasla 373 milyon € net kâr elde ederken, şirketin satış gelirleri yıllık %38 artışla 4,77 milyar € seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde, Acerinox’un AVFÖK’ü bir önceki yılın aynı döneminde kıyasla 2,7 kat artış göstererek 671 milyon € oldu. Şirket, Ocak-Eylül dönemi için tarihindeki ikinci en iyi sonuçları elde etti.

Bu yılın ilk dokuz ayında Acerinox’un toplam çelik üretimi yıllık %26 artışla 1,99 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Açıklamaya göre, Acerinox, güçlü talep ve düşük stok seviyeleri nedeniyle AVFÖK’ünün dördüncü çeyrekte artacağını tahmin ediyor.