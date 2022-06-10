ACEA AB’den otomotiv sektörünün karşı karşıya olduğu belirsizlikleri dikkate almasını istedi

Cuma, 10 Haziran 2022 17:24:31 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), Avrupa Parlamentosu’nun Avrupa Komisyonu’nun otomobiller ve kamyonetler için 2025 ile 2030 iklim hedeflerine ilişkin önerisini kabul etmesini desteklediğini belirtti. Komisyon 2025 yılına kadar otomobil ve kamyonetler için %15, 2030 yılına kadar ise otomobillerde %55 ve kamyonetlerde %50 karbon azaltma hedefini önermişti. Ayrıca 2035 yılına kadar yeni otomobiller ve kamyonetler için %100 oranında karbon azaltma teklifi de ortaya atılmıştı.

Yine de ACEA, parlamento üyeleri ve AB bakanlarından büyük bir endüstriyel dönüşüme hazırlanırken otomotiv sektörünün karşı karşıya olduğu tüm belirsizlikleri dikkate almasını istedi.

Birlik bu hedeflerin zaten son derece zorlu olduğunu ifade ederken, hedeflere yalnızca şarj istasyonu ile yakıt ikmali altyapısında büyük bir artış yapılarak ulaşılabileceği konusunda uyarıyor. Bununla birlikte sektörün dönüşümünün tamamen elinde olmayan birçok dış faktöre bağlı olduğu göz önüne alındığında, ACEA parlamento üyelerinin 2035 yılı için belirlenen %100 karbon azaltma hedefini kabul etmesinden korkuyor.

ACEA Başkanı ve BMW’nin CEO’su Oliver Zipse, “Küresel olarak her gün karşılaştığımız dalgalanmalar ve belirsizlik göz önüne alındığında, bu aşamada on yılı aşan herhangi bir uzun vadeli düzenleme için erken. 2030 yılından sonraki hedefleri belirlemek için şeffaf bir inceleme yapılması gerekiyor,” dedi.

Bu nedenle ACEA karar mercilerinden özellikle karbon hedefleri ve Alternatif Yakıtlar Altyapı Yönetmeliği olmak üzere Fit-for-55 iklim hedefinin farklı unsurlarını tek bir paket halinde benimsemesini istiyor.