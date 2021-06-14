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ACEA: AB koruma önlemlerini uzatmayı önererek otomotiv sektörünün çıkarlarını göz ardı ediyor

Pazartesi, 14 Haziran 2021 16:36:04 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), Avrupa Komisyonu’nun Avrupa’nın çelik ithalatına uygulanan kısıtlamaları uzatma önerisi nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını belirtti. ACEA’nın açıklamasına göre, koruma önlemlerinin uygulanmaya devam etmesi halinde, Avrupa çelik tedarik zincirindeki arz sıkıntısı nedeniyle otomotiv sektörü gibi son kullanıcıların çıkarları göz ardı edilmiş olur.

Birlik, koruma önlemlerinin, Avrupa pazarının yerel arz sıkıntısını ithalat yoluyla dengeleme potansiyelini sınırladığını belirtti. Öte yandan birlik, üreticilerin otomotiv sektöründe kullanılan çelik kaliteleri için 1.300€/mt’a varan fiyatlar talep ettiklerini ve fiyatların Avrupa pazarında rekor seviyelere yükselmeye devam ettiğini ifade etti.

ACEA açıklamada,, “Komisyon belirli otomotiv kaliteleri için kotanın genişletilmesini teklif etse de, artış o kadar sınırlı ki, arz sıkıntısı veya koruma önleminin enflasyonist etkisi üzerinde hiçbir fark yaratmayacak,” dedi.

ACEA Genel Direktörü Eric-Mark Huitema, “AB’li çelik üreticilerinin fiyatlara yön verdiği ve rekor kazançlar elde ettiği bir pazarda, yerel piyasanın ithalattan ciddi zarar görme tehdidi altında olduğu fikri pek inandırıcı değil. Tedarik zincirindeki boşlukları doldurmak için ithalata ihtiyacımız var. Bu teklif mevcut haliyle üye ülkeler tarafından onaylanırsa, pazarın durumu otomobil üreticileri için öngörülebilir gelecekte kritik seyretmeye devam edecek,” dedi.


Etiketler: otomotiv  Avrupa Birliği  |  benzer haberler »


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