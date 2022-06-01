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Acciaierie d’Italia’nın tesisleri üzerindeki el koyma kararının iptaline yönelik talebi reddedildi

Çarşamba, 01 Haziran 2022 17:34:32 (GMT+3)   |   Brescia
       

Dün Acciaierie d’Italia’nın ortakları ArcelorMittal ve Invitalia şirketin kamu hisselerinin yükselmesini sağlayacak anlaşmayı imzalarken, mahkemesi jürisi şirketin Taranto’daki tesisleri için kirlilik yarattığı gerekçesiyle alınan el koyma kararının iptaline yönelik talebini reddetti. Söz konusu talep Nisan ayının başında Ilva’nın avukatları tarafından yapılmıştı.

Ilva avukatlarının karara itiraz etmek için 10 günleri var. Avukatlar taleplerinin bir kez daha reddedilmesi durumunda Yargıtay’a başvurabilir.


Etiketler: İtalya Avrupa Birliği 

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