Acciaierie d’Italia IIva tesisi için ekolojik dönüşüm planını açıkladı

Cuma, 25 Haziran 2021 12:31:55 (GMT+3) | Brescia

Acciaierie d’Italia, önceki adıyla ArcelorMittal Italia olarak bilinen Taranto tesisine yönelik ekolojik dönüşüm planını açıkladı.

Yapılan açıklamada, “Şirketimiz, sektör ortakları Fincantieri ve Paul Wurth ile birlikte, Taranto tesisinde uygulanması için çevreyle uyumlu yenilikçi teknolojiler kullanılarak hazırlanan, karbon salımı kotasının aşamalı ve daimi azaltılmasını amaçlayan ve gerekliliklerin çok ötesinde olan ekolojik dönüşüm planını en erken önümüzdeki hafta açıklayacak. Söz konusu plan, Avrupa Birliği’nin iklim ve enerji için belirlediği ekolojik hedeflerle son derece uyumlu. Planımız, elde edilen sonuçların zamanında tespit edilebilmesi için birkaç aşamadan oluşuyor. Hedefimiz, ülkemizde yeşil çelik üretimini sağlamak. Acciaierie d’Italia, ekolojik ve sektörel dönüşüm planını ilgili kuruluşlar, yerel topluluklar, işçi sendikaları ve bağlı sektörlerle birlikte gerçekleştirmeye hazır,” sözlerine yer verildi.

Söz konusu duyuru, SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, Lecce Bölge İdare Mahkemesi’nin karbon salımını önlemek amacıyla Taranto tesisinde üretim faaliyetlerinin durdurulması kararının Danıştay tarafından iptal etmesinin ardından yapıldı.