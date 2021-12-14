Acciaierie d’Italia 2025 yılına kadar 8 milyon mt ham çelik üretecek

Salı, 14 Aralık 2021 16:18:34 (GMT+3) | Brescia

13 Aralık tarihinde İtalya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’nda gerçekleşen toplantıda, eskiden Ilva olarak bilinen İtalya merkezli çelik üreticisi Acciaierie d’Italia’nın Başkanı Franco Bernabè ve CEO’su Lucia Morselli bir plan açıkladı. Bu plana göre, şirket 2025 yılına kadar yılda 8 milyon mt ham çelik üretecek ve tam istihdama dönecek. Buna ek olarak, şirket toplam 4,7 milyar € yatırımla kömürden hidrojene geçerek ve elektrik ark ocaklarıyla üretim yaparak çevresel sürdürülebilirliği sağlayacak.

Ekonomik Kalkınma Bakanlığı bir basın açıklamasında, planın amacını “2025 yılına kadar yıllık 8 milyon mt üretim seviyesine ulaşılmasını sağlayacak olan ekonomik sürdürülebilirliğin hedefi, hem kalite hem de maliyet açısından piyasaya rekabetçi bir ürün sunmak,” olarak açıkladı. Bu tarihe kadar, halihazırda başlamış olan yenilikçi teknolojilere yapılan yatırımlar, karbonu yaklaşık %40 ve toz parçacıkları %30 azaltacak.

Beş yıl boyunca uygulanan önceki ArcelorMittal planında kısmen yüksek fırınlar kısmen de elektrik ark ocakları ile üretim yapılması belirtilirken, bugünkü Acciaierie d’Italia planında (ArcelorMittal ve Invitalia arasındaki ortaklık) on yıl içinde Taranto tesisinde tamamen karbonsuz üretim yapılması hedefleniyor. Buradaki yenilik, Taranto tesisinin üretiminde hidrojen kullanımına yer verilmesi oldu. Önceki planda olduğu gibi, elektrik ark ocağına güç verecek olan doğrudan indirgenmiş demir tesisinin yönetimi için bir şirket kurulacak.

Bakan Giorgetti, “Sunulan plan gerçekçi ancak kolay değil. Hidrojene geçiş ve yönetim ile istihdama yönelik sonuç almak için zamana ihtiyaç var,” dedi. Bakan, “Hükümet üzerine düşeni yapacak, çelik gibi stratejik bir sektörün yeşil geçişini sağlayan kurallar ve araçlar paketi düzenleyerek yapıcı bir anlayışla çalışmaya devam edecek,” diye ekledi.