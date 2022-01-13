Acciaierie d’Italia 12 No’lu kok bataryasını yeniden başlattı
Perşembe, 13 Ocak 2022 16:55:34 (GMT+3)
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Brescia
Eskiden Ilva olarak bilinen İtalya merkezli çelik üreticisi Acciaierie d’Italia, bugün işçi sendikalarına, 34 çalışanın Taranto tesisindeki 12 No’lu kok bataryasını yeniden başlatmak amacıyla işe döndüğünü bildirdi. Söz konusu tesis, Ekolojik Geçiş Bakanlığı’nın bir kararnamesi uyarınca çevresel önlemler nedeniyle geçtiğimiz yıl Eylül ayında kapatılmıştı. Buna ek olarak, Acciaieria 1’de (1 No’lu çelik tesisi) çalışan 76 işçi, Ocak ayının sonunda yeniden başlatılması beklenen 4 No’lu yüksek fırının bakım faaliyetlerini yürütmek üzere 17 Ocak tarihinde işe dönecek. Faaliyetteki artış, atölyeler bölümünden 20 çalışanın da işe dönmesini gerektirecek.
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