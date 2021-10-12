﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Acciaierie Arvedi, Servola tesisi için iki şerit işleme hattı sipariş etti

Salı, 12 Ekim 2021 11:31:17 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli, Servola tesisine kurulmak üzere İtalya merkezli Acciaierie Arvedi’ye iki yeni şerit işleme hattı tedarik edeceğini açıkladı. Galvanizleme ve kaplama hatları, Avrupa Birliği’nin Yeşil Anlaşma standartlarına uygun olacak.

Hatların 2022 yılının sonunda devreye alınması planlanıyor.

Yeni galvanizleme hattı, yılda 200.000 mt 30 tondan daha ağır rulo üretecek.

Fırın, 0,15-0,25 mm ebatlarında soğuk çekme, yapısal, mikro alaşımlı ve sıcak haddelenmiş şerit kaliteleri işleyecek.


Etiketler: çelik üretimi  Avrupa Birliği  İtalya  galvanizli  yassı ürünler  kaplamalı  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

07 Eki

Saarstahl Ascoval inşaat sektörüne ilk düşük karbonlu çelik tedarikini gerçekleştirdi
07 Eki

Hoa Phat’ın çelik satışları Ocak-Eylül döneminde %43 arttı
05 Eki

NLMK yeni kaplama özelliğine sahip galvanizli çelik sevkiyatına başladı
23 Eyl

ArcelorMittal Florange tesisindeki ikinci galvanizleme hattının açılışını yaptı
22 Eyl

Japonya’nın ham çelik üretimi Ağustos ayında %1 düştü