Acciaierie Arvedi, Servola tesisi için iki şerit işleme hattı sipariş etti

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli, Servola tesisine kurulmak üzere İtalya merkezli Acciaierie Arvedi’ye iki yeni şerit işleme hattı tedarik edeceğini açıkladı. Galvanizleme ve kaplama hatları, Avrupa Birliği’nin Yeşil Anlaşma standartlarına uygun olacak.
Hatların 2022 yılının sonunda devreye alınması planlanıyor.
Yeni galvanizleme hattı, yılda 200.000 mt 30 tondan daha ağır rulo üretecek.
Fırın, 0,15-0,25 mm ebatlarında soğuk çekme, yapısal, mikro alaşımlı ve sıcak haddelenmiş şerit kaliteleri işleyecek.