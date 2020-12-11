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Acciaieria Arvedi kapasiteyi artırmak için sonsuz şerit üretim hattını yeniledi

Cuma, 11 Aralık 2020 16:48:32 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies, İtalya merkezli Acciaieria Arvedi’nin Cremona, İtalya’da bulunan Arvedi sonsuz şerit üretim hattını, kapasiteyi yılda 3 milyon mt’a çıkarmak amacıyla yenilediğini açıkladı. 

Yenileme çalışmaları, sürekli döküm makinesinde yapılan değişiklikleri içeriyor, bu da üretim kapasitesinin artmasına neden oldu. Yenileme, sonsuz şerit üretim hattının toplam üretim kapasitesini yılda 3 milyon mt seviyesine çıkarmak için atılan ilk adım.

Hattın elektrik ark ocağı da yenilendi. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, yenileme çalışmaları, hatta yapılan üretimle yüksek katma değerli ürün pazarına verilen hizmete daha fazla destek sağlayacak.

Acciaieria Arvedi’nin Cremona tesisindeki sonsuz şerit üretim hattı, dünyada bir ilk ve 2009 yılında faaliyete başladı. Hat, sıcak sac üretiminde kullanılmak üzere sıvı çelik üretiyor.


Etiketler: yassı ürünler  İtalya  Avrupa Birliği  sıcak haddelenmiş  |  benzer haberler »


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