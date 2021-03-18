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AB’nin yeni otomobil kayıtları Ocak-Şubat döneminde %21,7 düştü

Perşembe, 18 Mart 2021 12:35:34 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayınlanan son verilere göre, bu yıl Şubat ayında Avrupa Birliği’ndeki (AB) yeni araç kayıtları, Corona virüsünden dolayı uygulanan karantina önlemleri ve piyasadaki belirsizlik talebi etkilemeye devam ettiğinden, 2020 yılının Şubat ayında kaydedilen 956.430 adede kıyasla %19,3 düşüş göstererek 771.486 adet seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam, 2013 yılından bu yana Şubat ayında kaydedilen en düşük seviye oldu.

Ocak-Şubat döneminde yeni araç kayıtları yıllık %21,7 düşüşle 1,50 milyon adet oldu.

Yılın ilk iki ayında tüm büyük pazarlarda talep düştü. Söz konusu dönemde, İspanya yıllık bazda %44,6 ile en büyük düşüşü gösterirken, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla Almanya’da %25,1, Fransa’da %14,2 ve İtalnya’da %13,1 daralma görüldü.


Etiketler: otomotiv  Avrupa Birliği  |  benzer haberler »


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