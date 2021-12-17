﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

AB’nin yeni otomobil kayıtları Ocak-Kasım döneminde hafifçe düştü

Cuma, 17 Aralık 2021 12:17:09 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayınlanan son verilere göre, bu yıl Kasım ayında Avrupa Birliği’ndeki (AB) yeni araç kayıtları, 2020 yılının Kasım ayında kaydedilen 897.332 adede kıyasla %20,5 düşüş göstererek 713.346 adet seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-Kasım döneminde yeni araç kayıtları, devam eden yarı iletken çip krizi nedeniyle yıllık bazda hafifçe düşerek yaklaşık 8,9 milyon adet oldu.

Yılın ilk 11 ayında İtalya’da yıllık bazda %8,6, İspanya’da %3,8 ve Fransa’da %2,5 artış görülürken, Almanya’da %8,1 düşüş kaydedildi.


Etiketler: Avrupa Birliği  otomotiv  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

14 Ara

Türkiye’nin motorlu araç satışları Ocak-Kasım döneminde %2,6 arttı
08 Ara

Brezilya’nın motorlu araç üretimi Ocak-Kasım döneminde %12,9 arttı
01 Ara

Fransa’da üretici fiyatları Ekim’de aylık bazda %2,6 arttı
25 Kas

Vitkovice Steel uzun bir aradan sonra Ocak-Eylül döneminde kâr elde etti
18 Kas

AB’nin yeni otomobil kayıtları Ocak-Ekim döneminde %2,2 arttı