AB’nin yeni otomobil kayıtları Ocak-Kasım döneminde hafifçe düştü

Cuma, 17 Aralık 2021 12:17:09 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayınlanan son verilere göre, bu yıl Kasım ayında Avrupa Birliği’ndeki (AB) yeni araç kayıtları, 2020 yılının Kasım ayında kaydedilen 897.332 adede kıyasla %20,5 düşüş göstererek 713.346 adet seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-Kasım döneminde yeni araç kayıtları, devam eden yarı iletken çip krizi nedeniyle yıllık bazda hafifçe düşerek yaklaşık 8,9 milyon adet oldu.

Yılın ilk 11 ayında İtalya’da yıllık bazda %8,6, İspanya’da %3,8 ve Fransa’da %2,5 artış görülürken, Almanya’da %8,1 düşüş kaydedildi.