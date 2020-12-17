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AB’nin yeni otomobil kayıtları Ocak-Kasım döneminde %25,5 düştü

Perşembe, 17 Aralık 2020 14:54:29 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayınlanan son verilere göre, bu yıl Kasım ayında Avrupa Birliği’ndeki (AB) yeni araç kayıtları, Corona virüsünün ikinci dalgasını kontrol altına almak için birkaç Avrupa hükümeti yeni önlemler aldığından, 2019 yılının Kasım ayında kaydedilen 1,02 milyon adede kıyasla %12 düşüş göstererek 897.692 adet seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-Kasım döneminde yeni araç kaydı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla neredeyse 3 milyon düşüşle 9 milyon adet oldu.

Yılın ilk 11 ayında ise yeni binek araç kayıtları yıllık %25,5 düşüş gösterdi. Söz konusu dönemde, İspanya yıllık bazda %35,3 ile en büyük düşüşü gösterirken, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla İtalya’da %29, Fransa’da %26,9 ve Almanya’da %21,6 daralma görüldü.


Etiketler: Avrupa Birliği  otomotiv  Corona virüsü  |  benzer haberler »


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