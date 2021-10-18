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AB’nin yeni otomobil kayıtları Ocak-Eylül döneminde %6,6 arttı

Pazartesi, 18 Ekim 2021 10:20:33 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayınlanan son verilere göre, bu yıl Eylül ayında Avrupa Birliği’ndeki (AB) yeni araç kayıtları, 2020 yılının Eylül ayında kaydedilen 934.039 adede kıyasla %23,1 düşüş göstererek 718.598 adet seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-Ağustos döneminde yeni araç kayıtları yıllık %6,6 artışla 7,5 milyon adet oldu. Yılın başında elde edilen büyük artışlar ilk dokuz ayda artış kaydedilmesine neden oldu.

Yılın ilk dokuz ayında İtalya’da yıllık bazda %20,6, İspanya’da %8,8 ve Fransa’da %8 artış görülürken, Almanya’da %1,2 düşüş kaydedildi.


Etiketler: otomotiv  Avrupa Birliği  |  benzer haberler »


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