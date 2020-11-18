AB’nin yeni otomobil kayıtları Ocak-Ekim döneminde %26,8 düştü

Çarşamba, 18 Kasım 2020 11:04:01 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayınlanan son verilere göre, bu yıl Ekim ayında Avrupa Birliği’ndeki (AB) yeni araç kayıtları, Corona virüsünün ikinci dalgası nedeniyle birkaç Avrupa hükümeti yeniden kısıtlamalar uyguladığından, 2019 yılının Ekim ayında kaydedilen 1,03 milyon adede kıyasla %7,8 düşüş göstererek 953.615 adet seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-Ekim döneminde yeni araç kaydı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla neredeyse 2,9 milyon düşüşle 8 milyon adet oldu.

Yılın ilk 10 ayında ise yeni binek araç kayıtları yıllık %26,8 düşüş gösterdi. Söz konusu dönemde, İspanya yıllık bazda %36,8 ile en büyük düşüşü gösterirken, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla İtalya’da %30,9, Fransa’da %26,9 ve Almanya’da %23,4 daralma görüldü.