AB’nin yeni otomobil kayıtları Ocak-Ekim döneminde %2,2 arttı

Perşembe, 18 Kasım 2021 10:53:07 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayınlanan son verilere göre, bu yıl Ekim ayında Avrupa Birliği’ndeki (AB) yeni araç kayıtları, 2020 yılının Ekim ayında kaydedilen 953.603 adede kıyasla %30,3 düşüş göstererek 665.001 adet seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-Ekim döneminde yeni araç kayıtları yıllık %2,2 artışla yaklaşık 8,2 milyon adet oldu. Yarı iletken çip krizinin etkisiyle satışlarda görülen son düşüşe rağmen, yılın başında elde edilen büyük artışlar ilk 10 ayda artış kaydedilmesine neden oldu.

Yılın ilk 10 ayında İtalya’da yıllık bazda %12,7, İspanya’da %5,6 ve Fransa’da %3,1 artış görülürken, Almanya’da %5,2 düşüş kaydedildi.