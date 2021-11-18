﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

AB’nin yeni otomobil kayıtları Ocak-Ekim döneminde %2,2 arttı

Perşembe, 18 Kasım 2021 10:53:07 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayınlanan son verilere göre, bu yıl Ekim ayında Avrupa Birliği’ndeki (AB) yeni araç kayıtları, 2020 yılının Ekim ayında kaydedilen 953.603 adede kıyasla %30,3 düşüş göstererek 665.001 adet seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-Ekim döneminde yeni araç kayıtları yıllık %2,2 artışla yaklaşık 8,2 milyon adet oldu. Yarı iletken çip krizinin etkisiyle satışlarda görülen son düşüşe rağmen, yılın başında elde edilen büyük artışlar ilk 10 ayda artış kaydedilmesine neden oldu.

Yılın ilk 10 ayında İtalya’da yıllık bazda %12,7, İspanya’da %5,6 ve Fransa’da %3,1 artış görülürken, Almanya’da %5,2 düşüş kaydedildi.


Etiketler: otomotiv  Avrupa Birliği  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

09 Kas

ArcelorMittal Poland yüksek fırını için gaz temizleme sistemi sipariş etti
09 Kas

Fransa’nın çelik ihracat değeri Ocak-Eylül döneminde %52,9 arttı
08 Kas

Ford Otosan Gölcük tesisindeki üretime ara verdi
03 Kas

EUROFER: AB otomobil üretimi 2021’de %9, 2022’de %12,1 artacak
22 Eki

Renault 2021 için üretim kaybı tahminini çip krizi nedeniyle yükseltti