AB’nin yeni otomobil kayıtları birinci çeyrekte %3,2 arttı

Cuma, 16 Nisan 2021 12:13:06 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayınlanan son verilere göre, bu yıl Mart ayında Avrupa Birliği’ndeki (AB) yeni araç kayıtları, Corona virüsünden dolayı katı kısıtlamaların uygulandığı 2020 yılının Mart ayında kaydedilen 567.253 adede kıyasla %87,3 artış göstererek 1,06 milyon adet seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-Mart döneminde yeni araç kayıtları yıllık %3,2 artışla 2,6 milyon adet oldu. Yılın ilk iki ayındaki düşüşlere rağmen, Mart ayında kaydedilen güçlü sonuçlar olumsuz eğilimi telafi etmeyi başardı.

Yılın ilk üç ayında İtalya’da yıllık bazda %28,7 ve Fransa’da %21,1 artış görülürken, İspanya’da yıllık %14,9 ve Almanya’da %6,4 daralma görüldü.