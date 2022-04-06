AB’nin Türkiye için ayırdığı inşaat demiri ve filmaşin kotası tükendi

Çarşamba, 06 Nisan 2022 15:41:39 (GMT+3) | İstanbul

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere dün AB limanlarında bekleyen sevkiyatlar nedeniyle AB’nin Türkiye için ayırdığı inşaat demiri kotasının neredeyse %80’i bitmişti. Avrupa Komisyonu verilerine göre, 1 Nisan 2022 tarihinde başlayan yeni kota döneminde Türkiye’ye ayrılan inşaat demiri kotası ürünlerin gümrükten geçmesinin ardından tükendi.

Bu kapsamda AB’nin Türkiye için ayırdığı 86.412 mt inşaat demiri ve 107.758 mt filmaşin kotalarının tükendiği gözleniyor. Türkiye’ye ayrılan 19.066 mt paslanmaz soğuk sac ve şerit, 20.707 mt köşebent ve profil ve 45.250 mt doğal gaz borusu kotaları da bitti.

Öte yandan Hindistan 29.048 mt paslanmaz çubuk ve hafif profil kotasını bitirirken, Çin 28.320 mt silisli sac ve 117.372 mt metal kaplama sac kotalarını tüketti.

Güney Kore 34.348 mt metal kaplama sac kotasını tüketirken, Tayvan’a ayrılan 42.135 mt paslanmaz soğuk sac ve şerit kotası da tükendi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere dün Türkiye ve Hindistan’a ayrılan sırasıyla 14.386 mt ve 71.942 mt olan organik kaplamalı sac kotaları tükenmişti.