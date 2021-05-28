Cuma, 28 Mayıs 2021 15:02:16 (GMT+3) | İstanbul

SteelOrbis’in konuyla ilgili doğrudan bilgisi olan Brüksel’deki kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Haziran ayının sonunda sona erecek olan AB çelik sektörü koruma önlemlerinin Temmuz ayının başından itibaren bir yıl uzatılacağı söyleniyor, mevcut tonaja kıyasla vergiye tabi olmayan kotalar da %5 artırılabilir. Ancak Avrupa Komisyonu henüz resmi bir açıklama yayımlamadı.

Önlemlerin uzatılması Avrupalı ​​çelik üreticilerini memnun edecek, ancak yalnızca bir yıl uzatılması tedarikçiler ve alıcılar için daha fazla belirsizlik yaratabilir. ArcelorMittal AB çelik sektörünün daha fazla korunmasını istediğinden, bir tüccar söylentiler hakkında “Maalesef ArcelorMittal yine kazandı,” şeklinde yorum yaptı. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, EUROFER, ithalattaki artışların çelik sektörünü ciddi bir riske atma ihtimali gibi AB’nin koruma önlemlerini başlatmasına neden olan kritik koşullar devam ettiğinden, koruma önlemlerinin süresinin uzatılması gerektiğini belirtmişti.

Öte yandan, koruma önlemlerinin süresinin uzatılıp uzatılmayacağına yönelik inceleme devam ediyor. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, Avrupa Ticaret Komisyonu üyesi Valdis Dombrovskis, önlemlerin uzatılmasına yönelik bir önerinin Mayıs ayının sonunda açıklanabileceğini belirtmişti.