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AB’li sanayi birlikleri: AB hidrojen piyasasının geçiş dönemi uzatılmalı

Pazartesi, 18 Temmuz 2022 12:36:40 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa sanayi birliklerinin ortak açıklamasında, Avrupa Çelik Birliği (EUROFER), Avrupa Komisyonu’ndan AB hidrojen piyasasının geçiş dönemi için pratik bir çerçeve belirlemesini istedi. Birlikler arasında EUROFER’in yanı sıra Hydrogen Europe, Eurogas, CO2 Value Europe ve diğer 13 Avrupalı birlik bulunuyor.

Yenilenebilir elektrik üretim tesislerinin geliştirilmesi için verilen sürenin bir elektrolizör inşa etmek için gereken süreyle uyuşmadığını ve enerji yoğun sektörlerden gelen son derece yüksek yenilenebilir elektrik talebini göz önünde bulundurarak, birlikler komisyondan önerilen geçiş döneminin başlangıcını en az 2030 yılına kadar uzatmasını talep etti. Birlikler ayrıca komisyonu endüstriyel karbon kullanımına ilişkin önerilen kısıtlamaları yeniden gözden geçirmeye ve karbon fiyatlandırma gereklilikleriyle sınırlandırılan olası karbon kaynaklarının tanımını genişletmeye çağırdı.

Ortak açıklamaya göre, endüstriyel karbon kaynaklarının kullanımı için önerilen son tarih olan 2035, bugün karbon yakalama ve kullanma yatırımlarının durmasına yol açacak. Fosil kaynaklardan ortaya çıkan karbon emisyonu AB Emisyon Ticareti Sistemi dahil olmak üzere birden fazla düzenlemeyle kademeli olarak azaltılacak ve geriye yalnızca süreçten kaynaklanan emisyonun azaltılması kalacak. Birlikler 13 yılın karbon yakalama ve kullanma yatırımlarının maliyetlerini telafi etmek için yeterli olmadığını, bu nedenle geri dönüşüme ve karbon emisyonunun yeniden kullanımına olanak tanıyan yatırımları engelleyeceğini belirtti.


Etiketler: Avrupa Birliği Çelik Üretimi Yatırım 

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