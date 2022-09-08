ABD’nin teneke levha ithalatı Temmuz ayında %30,2 düştü

Perşembe, 08 Eylül 2022 09:04:17 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin teneke levha ithalatı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %30,2 ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayına kıyasla %2,7 düşüşle 73.729 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 184,1 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen 81,9 milyon $’a kıyasla 147,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla teneke levha ithalatı yaptığı ülke, Haziran ayında kaydedilen 22.948 mt’a ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen 27.441 mt’a kıyasla 19.704 mt ile Hollanda oldu. Hollanda’yı, 13.018 mt ile Kanada, 10.455 mt ile Almanya, 10.318 mt ile Güney Kore ve 8.628 mt ile Tayvan takip etti.