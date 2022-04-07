ABD’nin teneke levha ithalatı Şubat ayında %28,6 düştü

Perşembe, 07 Nisan 2022 09:10:14 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin teneke levha ithalatı bu yılın Şubat ayında, Ocak ayına kıyasla %28,6 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Şubat ayına kıyasla %0,9 artışla 63.093 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 126,6 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen 60,5 milyon $’a kıyasla 97,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla teneke levha ithalatı yaptığı ülke, Ocak ayında kaydedilen 14.628 mt’a ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen 16.521 mt’a kıyasla 20.501 mt ile Hollanda oldu. Hollanda’yı, 18.509 mt ile Kanada, 15.649 mt ile Almanya, 3.252 mt ile Güney Kore ve 1.997 mt ile Türkiye takip etti.