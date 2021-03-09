ABD’nin teneke levha ithalatı Ocak ayında %68,1 düştü

Salı, 09 Mart 2021 10:02:35 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, bu yılın Ocak ayında ABD’nin teneke levha ithalatı Aralık ayına göre %68,1 ve geçen yılın Ocak ayına kıyasla %36,4 düşüşle 24.213 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri Aralık ayında kaydedilen 69,5 milyon $ ve geçen yılın Ocak ayında kaydedilen 41,9 milyon $’a kıyasla 25,9 milyon $ oldu.

Ocak ayında, ABD’nin en fazla teneke levha ithalatı yaptığı ülke, Aralık ayında yapılan 13.295 mt ve geçen yılın Ocak ayında yapılan 16.178 mt’a kıyasla 9.676 mt ithalat yapılan Kanada oldu. Kanada’yı 7.819 mt ile Güney Kore, 3.697 mt ile Tayvan ve 1.209 mt ile Hollanda takip etti.