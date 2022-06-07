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ABD’nin teneke levha ithalatı Nisan ayında %28,9 arttı

Salı, 07 Haziran 2022 09:04:06 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin teneke levha ithalatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %28,9 ve geçtiğimiz yılın Nisan ayına kıyasla %261,6 artışla 107.831 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Mart ayında kaydedilen 146,6 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 32,1 milyon $’a kıyasla 183,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla teneke levha ithalatı yaptığı ülke, Mart ayında kaydedilen 18.942 mt’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 7.233 mt’a kıyasla 26.092 mt ile Almanya oldu. Almanya’yı, 23.405 mt ile Çin, 18.587 mt ile Hollanda, 16.333 mt ile Kanada ve 10.069 mt ile Türkiye takip etti.


Etiketler: Teneke Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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