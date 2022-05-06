ABD’nin teneke levha ithalatı Mart ayında %32,6 arttı

Cuma, 06 Mayıs 2022 09:05:55 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin teneke levha ithalatı bu yılın Mart ayında, Şubat ayına kıyasla %32,6 ve geçtiğimiz yılın Mart ayına kıyasla %12,2 artışla 83.643 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 97,2 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Mart ayında kaydedilen 77,2 milyon $’a kıyasla 146,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla teneke levha ithalatı yaptığı ülke, Şubat ayında kaydedilen 15.649 mt’a ve geçtiğimiz yılın Mart ayında kaydedilen 25.097 mt’a kıyasla 18.942 mt ile Almanya oldu. Almanya’yı, 18.294 mt ile Kanada, 14.122 mt ile Hollanda, 11.392 mt ile Tayvan ve 7.348 mt ile Türkiye takip etti.