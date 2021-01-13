ABD’nin teneke levha ithalatı Kasım ayında %42,6 arttı

Çarşamba, 13 Ocak 2021 10:21:54 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan son ön verilere göre, bu yılın Kasım ayında ABD’nin teneke levha ithalatı Ekim ayına göre %42,6 ve geçen yılın Kasım ayına kıyasla %72,5 artışla 68.983 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri Ekim ayında kaydedilen 46,5 milyon $ ve geçen yılın Kasım ayında kaydedilen 42,1 milyon $’a kıyasla 63,6 milyon $ oldu.

Kasım ayında, ABD’nin en fazla teneke levha ithalatı yaptığı ülke, Ekim ayında yapılan 11.798 mt’a ve geçen yılın Kasım ayında yapılan 22.701 mt’a kıyasla 16.984 mt ithalat yapılan Hollanda oldu. Hollanda'yı 16.383 mt ile Almanya, 13.406 mt ile Çin, 13.111 mt ile Kanada ve 4.839 mt ile Tayvan takip etti.