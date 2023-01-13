ABD’nin teneke levha ithalatı Kasım ayında %12,4 düştü

Cuma, 13 Ocak 2023 09:03:55 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin teneke levha ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %12,4 düşüşle ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %9,5 artışla 66.628 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 145,9 milyon $’a ve 2021 yılının Kasım ayında kaydedilen 70,9 milyon $’a kıyasla 130,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla teneke levha ithalatı yaptığı ülke, Ekim ayında kaydedilen 16.456 mt’a ve 2021 yılının Kasım ayında kaydedilen 14.072 mt’a kıyasla 24.047 mt ile Almanya oldu. Almanya’yı, 7.712 mt ile Kanada, 4.589 mt ile Güney Kore, 2.672 mt ile İngiltere ve 2.012 mt ile Tayvan takip etti.