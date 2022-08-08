ABD’nin teneke levha ithalatı Haziran ayında %15,8 arttı

Pazartesi, 08 Ağustos 2022 09:04:25 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin teneke levha ithalatı bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %15,8 ve geçtiğimiz yılın Haziran ayına kıyasla %58,9 artışla 105.702 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 167,5 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Haziran ayında kaydedilen 68,9 milyon $’a kıyasla 184,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla teneke levha ithalatı yaptığı ülke, Mayıs ayında kaydedilen 19.027 mt’a ve geçtiğimiz yılın Haziran ayında kaydedilen 11.614 mt’a kıyasla 25.042 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 22.948 mt ile Hollanda, 19.136 mt ile Almanya, 13.947 mt ile Çin ve 10.055 mt ile Tayvan takip etti.