ABD’nin teneke levha ithalatı Eylül ayında %26,5 arttı

Pazartesi, 08 Kasım 2021 08:56:41 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin teneke levha ithalatı bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %26,5 ve geçen yılın Eylül ayına kıyasla %35,9 artışla 167.510 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 75,4 milyon $’a ve 2020 yılının Eylül ayında kaydedilen 60,6 milyon $’a kıyasla 88,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla teneke levha ithalatı yaptığı ülke, Ağustos ayında kaydedilen 22.414 mt’a ve geçen yılın Eylül ayında kaydedilen 18.058 mt’a kıyasla 23.414 mt ile Almanya oldu. Almanya’yı, 21.248 mt ile Hollanda, 19.127 mt ile Çin, 12.398 mt ile Kanada ve 5.047 mt ile Tayvan takip etti.