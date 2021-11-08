﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin teneke levha ithalatı Eylül ayında %26,5 arttı

Pazartesi, 08 Kasım 2021 08:56:41 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin teneke levha ithalatı bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %26,5 ve geçen yılın Eylül ayına kıyasla %35,9 artışla 167.510 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 75,4 milyon $’a ve 2020 yılının Eylül ayında kaydedilen 60,6 milyon $’a kıyasla 88,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla teneke levha ithalatı yaptığı ülke, Ağustos ayında kaydedilen 22.414 mt’a ve geçen yılın Eylül ayında kaydedilen 18.058 mt’a kıyasla 23.414 mt ile Almanya oldu. Almanya’yı, 21.248 mt ile Hollanda, 19.127 mt ile Çin, 12.398 mt ile Kanada ve 5.047 mt ile Tayvan takip etti.


Etiketler: çelik üretimi  yassı ürünler  ABD  ith/ihr istatistikleri  teneke  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

03 Kas

ABD’nin soğuk sac ithalatı Eylül ayında %20,8 arttı
02 Kas

ABD’nin sıcak sac ithalatı Eylül ayında %15,7 arttı
22 Eki

ABD’nin teneke levha ihracatı Ağustos ayında %9,2 düştü
15 Eki

ABD’nin rulo levha ihracatı Ağustos ayında %0,8 arttı
14 Eki

ABD’nin soğuk sac ihracatı Ağustos ayında %16,7 düştü