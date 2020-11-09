ABD’nin teneke levha ithalatı Eylül ayında %10,9 arttı

Pazartesi, 09 Kasım 2020 09:51:14 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, 2020 yılının Eylül ayında ABD’nin teneke levha ithalatı Ağustos ayına göre %10,9 ve önceki yılın Eylül ayına kıyasla %26,6 artışla 63.582 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri Ağustos ayında kaydedilen 54,9 milyon $ ve önceki yılın Eylül ayında kaydedilen 53,7 milyon $’a kıyasla 60,6 milyon $ oldu.

Eylül ayında, ABD’nin en fazla teneke levha ithalatı yaptığı ülke, Ağustos ayında yapılan 15.251 mt ve önceki yılın Eylül ayında yapılan 10.448 mt’a kıyasla 18.058 mt ithalat yapılan Almanya oldu. Almanya’yı 17.643 mt ile Hollanda, 13.392 mt ile Kanada, 6.569 mt ile Güney Kore ve 5.478 mt ile Tayvan takip etti.