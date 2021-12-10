ABD’nin teneke levha ithalatı Ekim ayında %36,3 düştü

Cuma, 10 Aralık 2021 09:09:21 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin teneke levha ithalatı, bu yılın Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla %36,3 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Ekim ayına kıyasla %13,9 artışla 55.073 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 88,9 milyon $’a ve 2020 yılının Ekim ayında kaydedilen 46,5 milyon $’a kıyasla 61,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla teneke levha ithalatı yaptığı ülke, Eylül ayında kaydedilen 21.248 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 11.798 mt’a kıyasla 19.059 mt ile Hollanda oldu. Hollanda’yı, 13.471 mt ile Almanya, 10.882 mt ile Kanada, 4.561 mt ile Güney Kore ve 4.558 mt ile Tayvan takip etti.