ABD’nin teneke levha ithalatı Ekim ayında %23,9 düştü

Çarşamba, 09 Aralık 2020 09:59:40 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, 2020 yılının Ekim ayında ABD’nin teneke levha ithalatı Eylül ayına göre %23,9 düşüş ve önceki yılın Ekim ayına kıyasla %2,9 artışla 48.367 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri Eylül ayında kaydedilen 60,6 milyon $ ve önceki yılın Ekim ayında kaydedilen 50,9 milyon $’a kıyasla 46,5 milyon $ oldu.

Ekim ayında, ABD’nin en fazla teneke levha ithalatı yaptığı ülke, Eylül ayında yapılan 18.058 mt ve önceki yılın Ekim ayında yapılan 14.631 mt’a kıyasla 19.405 mt ithalat yapılan Almanya oldu. Almanya’yı 11.798 mt ile Hollanda, 10.530 mt ile Kanada, 3.512 mt ile Güney Kore ve 2.099 mt ile Tayvan takip etti.