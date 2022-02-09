ABD’nin teneke levha ithalatı Aralık ayında %51 arttı

Çarşamba, 09 Şubat 2022 09:02:09 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin teneke levha ithalatı Aralık ayında, Kasım ayına kıyasla %51 ve 2020 yılının Aralık ayına kıyasla %20,9 artışla 91.868 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 70,9 milyon $’a ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 69,5 milyon $’a kıyasla 123,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla teneke levha ithalatı yaptığı ülke, Kasım ayında kaydedilen 1.238 mt’a ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 4.396 mt’a kıyasla 21.260 mt ile Çin oldu. Çin’i, 14.745 mt ile Kanada, 13.143 mt ile Almanya, 9.757 mt ile Türkiye ve 6.797 mt ile Tayvan takip etti.