ABD’nin teneke levha ithalatı Aralık ayında %25,3 düştü

Çarşamba, 08 Şubat 2023 08:59:02 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin teneke levha ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %25,3 ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %45,8 düşüşle 49.783 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 130,9 milyon $’a ve 2021 yılının Aralık ayında kaydedilen 123,6 milyon $’a kıyasla 100,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla teneke levha ithalatı yaptığı ülke, Kasım ayında kaydedilen 7.712 mt’a ve 2021 yılının aynı ayında kaydedilen 14.745 mt’a kıyasla 10.098 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 7.379 mt ile İngiltere, 4.877 mt ile Almanya, 2.591 mt ile Tayvan ve 2.213 mt ile Güney Kore takip etti.