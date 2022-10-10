ABD’nin teneke levha ithalatı Ağustos ayında %20,9 arttı

Pazartesi, 10 Ekim 2022 09:04:19 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin teneke levha ithalatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %20,9 ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayına kıyasla %31,1 artışla 89.626 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 148,2 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 75,4 milyon $’a kıyasla 178,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla teneke levha ithalatı yaptığı ülke, Temmuz ayında kaydedilen 10.455 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 22.041 mt’a kıyasla 28.411 mt ile Almanya oldu. Almanya’yı, 23.162 mt ile Hollanda, 15.514 mt ile Çin, 13.280 mt ile Kanada ve 4.369 mt ile İngiltere takip etti.