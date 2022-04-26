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ABD’nin teneke levha ihracatı Şubat ayında %6,3 arttı

Salı, 26 Nisan 2022 09:12:18 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin teneke levha ihracatı bu yılın Şubat ayında, Ocak ayına kıyasla %6,3 artışla ve geçtiğimiz yılın Şubat ayına kıyasla %17,9 düşüşle 10.019 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 7,6 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen 6,8 milyon $’a kıyasla 9,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla teneke levha ihracatı yaptığı ülke, Ocak ayında kaydedilen 1.646 mt’a ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen 1.725 mt’a kıyasla 1.869 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 1.869 mt ile Meksika ve 1.439 mt ile Pakistan takip etti.


Etiketler: teneke yassı ürünler ABD Kuzey Amerika çelik üretimi ith/ihr istatistikleri 

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